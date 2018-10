In Zusammenhang mit dem Versand von Sprengsätzen an Kritiker von Donald Trump hat der Publizist und frühere Kulturstaatsminister Naumann den US-Präsidenten scharf kritisiert.

Naumann sagte im Deutschlandfunk (Audio), es handle sich eindeutig um protofaschistische Anschläge von Leuten, die die sehr vulgären Schimpfkanonaden von Trump ernst nähmen und zur Tat schritten. Der Präsident habe den oder die Täter zwar nicht geschickt, aber von Anfang an ein Klima erzeugt, das etwa mit Blick auf die demokratische Konkurrentin Clinton in dem Schlachtruf „Sperrt sie ein" gegipfelt habe.



Mehreren Opfern der versuchten Anschläge, den Politikerinnen Waters und Wasserman Schultz, habe Trump selbst zuletzt noch einen niedrigen IQ unterstellt. Wörtlich sagte Naumann: "Die Bomben sind noch gar nicht bei denen entschärft, schon werden sie beschimpft, diese tendenziellen Opfer." Über eine Schuldfrage gebe es daher wenig zu debattieren.



Wie Naumann weiter sagte, habe Trump von Anfang an einen Wahlkampf gegen die liberalen, aber auch gegen viele konservative Medien geführt. Trump sei ähnlich vorgegangen, wie sich Adolf Hitler nach der Machtergreifung 1933 vor Arbeitern in Berlin geäußert habe: "Da geht es von Anfang an in erster Linie um den Kampf gegen die Medien. Die Medien wird er am Zügel nehmen, die Medien wird er bestrafen für das, was sie gemacht haben. Genau diesen Wahlkampf hat Trump auch geführt."



US-Präsident Trump hatte die versuchten Anschläge auf seine Kritiker zwar verurteilt, aber auch den Medien eine Mitschuld gegeben. Ein großer Anteil des Zorns, den man heute sehe, werde durch "die absichtlich falschen und inkorrekten Berichte der etablierten Medien" hervorgerufen, schrieb er bei Twitter.



Die Ermittlungen haben die Sicherheitsbehörden nach Auskunft eines Beamten nach Florida geführt, von wo aus etliche der Sendungen mit Rohrbomben aufgegeben worden seien.