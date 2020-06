Ein seit 2018 im Iran festgehaltener US-Amerikaner hat das Land verlassen.

Mehrere Medien berichten, der frühere Marinesoldat Michael White sei an Bord eines Schweizer Flugzeuges auf dem Weg nach Hause. Der 47-jährige war 2018 wegen Beleidigung des Revolutionsführers Khamenei festgenommen und später zu dreizehn Jahren Haft verurteilt worden. Im März kam er aus medizinischen Gründen frei und wurde in die Obhut der Schweizer Botschaft übergeben.



Seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und den USA vertritt die Schweiz die amerikanischen Interessen in Teheran.