Solche Fluchtkorridore müssten in Mariupol und anderen belagerten Städten geschaffen werden, schrieb Michel im Kurznachrichtendienst Twitter nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin. Eigenen Angaben zufolge verurteilte Michel in dem Gespräch erneut den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und verwies dabei auf die EU-Sanktionen. Zudem regte Michel ein Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj an.

Der britische Premierminister Johnson rief zusammen mit seinem indischen Amtskollegen Modi zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine auf. Johnson hält sich momentan zu einem Staatsbesuch in Indien auf. Modi hatte bislang vermieden, zum Ukraine-Krieg eindeutig Stellung zu nehmen. Bei der Abstimmung über die Mitgliedschaft Russlands im UNO-Menschenrechtsrat enthielt sich Indien zudem seiner Stimme.

