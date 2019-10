Aus dem Iran sind nach Angaben von Microsoft mehr als 2.700 Cyber-Angriffe auf Ziele in Verbindung mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf unternommen worden.

Die Hacker hätten versucht, sich Zugang zu E-Mail-Konten von Journalisten, Regierungsmitarbeitern und einem Wahlkampfteam in den Vereinigten Staaten zu verschaffen, heißt es in einem Bericht des US-Softwarekonzerns. Es habe sich um einen Zeitraum von 30 Tagen im August und September gehandelt. In vier Fällen seien Konten beeinträchtigt worden. Einzelheiten wurden nicht genannt. Eine Unternehmenssprecherin verwies auf den Datenschutz.



Das Wahlkampfteam von Präsident Trump war nach Angaben eines Sprechers nicht betroffen. Das Heimatschutzministerium teilte mit, man arbeite mit Microsoft zusammen, um die Auswirkungen zu ermitteln.