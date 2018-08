Die US-Behörden prüfen nach einem Bericht des "Wall Street Journal" einen Korruptionsverdacht beim Konzern Microsoft.

Dabei geht es der Zeitung zufolge um den Verkauf von Software in Ungarn. Mit der Prüfung sind das Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC befasst. Sie wollen untersuchen, ob das Unternehmen Software mit hohen Rabatten an Mittelsmänner veräußert hat. Diese sollen, so der Verdacht, die Software 2013 und 2014 zum vollen Preis an Regierungsbehörden weitergegeben haben. Geprüft wird auch, ob die Mittelsmänner den Differenzbetrag nutzten, um Bestechungsgelder zu zahlen.