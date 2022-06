IT-Sicherheit

Microsoft warnt vor russischen Hackern. (imago images/Silas Stein)

Die Hacker nähmen insbesondere Regierungscomputer in Nato-Ländern ins Visier, erklärte das US-Unternehmen. Microsoft-Experten hätten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine bereits Attacken auf 128 Organisationen in 42 Ländern festgestellt. Dabei sei es den Angreifern in fast einem Drittel der Fälle gelungen, in Netzwerke einzudringen, hieß es weiter. Mindestens bei jeder vierten erfolgreichen Attacke seien nachweislich Daten abgeschöpft worden. Hauptziel der Angriffe waren laut den Microsoft-Angaben die USA.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.