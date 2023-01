Microsoft will 10.000 Stellen abbauen. (picture alliance / AP / Swayne B. Hall)

Microsoft-Chef Nadella begründete die Stellenstreichungen im Unternehmensblog als Sparmaßnahme: "Wir müssen unsere Kostenstruktur mit unseren Umsätzen in Einklang bringen". Nadella machte keine Angaben dazu, welche Bereiche konkret betroffen sein werden. Er betonte jedoch, dass dem Jobabbau auch Neueinstellungen und Investitionen in Bereichen von entscheidender strategischer Bedeutung gegenübergestellt werden würden. Bereits im vergangenen Juli hatte Microsoft ein Prozent seiner damals insgesamt 200.000 Stellen gestrichen. Unter Nadellas Führung setzt das Unternehmen verstärkt auf das Cloud-Geschäft mit Diensten aus dem Netz.

Tech-Branche unter Druck

Nachdem die Geschäfte in der Corona-Pandemie florierten, macht das von Inflations- und Rezessionssorgen geprägte derzeitige Marktumfeld vielen Firmen schwer zu schaffen. An der Börse stehen Tech-Aktien besonders unter Druck. Der Branchenindex Nasdaq fiel im vergangenen Jahr um 33 Prozent.

Viele Unternehmen reagieren mit Stellenabbau

Die Reihe der Unternehmen, die Entlassungen ankündigten, wurde zuletzt immer länger. So kündigte etwa der Facebook-Mutterkonzern Meta im Herbst an, rund 11.000 Mitarbeiter zu entlassen - etwa 13 Prozent der Belegschaft. Nach der Übernahme des Kurzmitteilungsdienstes Twitter durch Tesla-Chef Musk ließ dieser als Sparmaßnahme rund die Hälfte der etwa 7.000 Jobs streichen. Der weltgrößte Online-Händler Amazon kündigte Anfang des Jahres den Abbau von 18.000 seiner insgesamt rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze an. Der SAP-Konkurrent Salesforce beschäftigt etwa 8.000 Mitarbeiter und setzt bei etwa einem Zehntel seiner Belegschaft den Rotstift an.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.