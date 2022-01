Microsoft kauft Spieleentwickler Activision Blizzard (AP Photo/Jae C. Hong, File)

Dies wäre die größte Übernahme in der Microsoft-Geschichte. Wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte, soll der Kauf das Wachstum von Microsofts Spiele-Geschäft in den Bereichen mobil, PC, Konsole und Cloud beschleunigen und Bausteine für das sogenannte "Metaverse" bereitstellen, ein kollektiv nutzbarer virtueller Raum. Activision Blizzard entwickelte erfolgreich Spiele wie "Call of Duty", "Candy Crush" oder "World of Warcraft". Zuletzt gab es gegen das Unternehmen Vorwürfe von sexueller Belästigung und Diskriminierung.

Mit der Übernahme von Activision Blizzard wird Microsoft nach eigenen Angaben gemessen am Umsatz der drittgrößte Anbieter im Videospielsektor nach Tencent aus China und Sony aus Japan. Der Technologiekonzern will den Angaben zufolge 95 Dollar pro Aktie von Activision Blizzard zahlen. Der Kaufpreis liegt damit bei 68,7 Milliarden Dollar. Das Geschäft soll 2023 abgeschlossen werden. Microsoft bietet bereits die Spielekonsole Xbox an und ist Besitzer mehrerer Entwicklungsstudios.

Anleger reagierten positiv auf die Übernahmeankündigung. Der Aktienkurs von Activision Blizzard stieg im elektronischen Handel vor Börseneröffnung um mehr als 37 Prozent an.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.