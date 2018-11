Die führende Politikerin der Demokratischen Partei, Pelosi, hat ihre Parteikollegen zu einer standhaften Politik gegenüber Präsident Trump aufgefordert.

Die verfassungsmäßigen Kontrollen und Gegengewichte zur Regierung seien nun hergestellt, sagte sie in einer Ansprache am Wahlabend. Zugleich bot sie Trump eine Zusammenarbeit an. Pelosi war bislang Sprecherin des Repräsentantenhauses und gilt als Favoritin, den Posten wieder zu erhalten.



Durch die Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus ist Trump auf eine Zusammenarbeit angewiesen. Die Demokraten könnten nun Gesetzesprojekte der Republikaner blockieren. Auch weitere Untersuchungen der Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam oder der Steuererklärungen des Präsidenten sind möglich. Trump warnte für diesen Fall, dass die Regierung des Landes zum Erliegen kommen könnte. Er forderte eine Kooperation beider Parteien im Interesse der amerikanischen Wirtschaft.



Im Senat hatten die Republikaner ihre Mehrheit behauptet und verfügen bereits über 51 der hundert Sitze. Die Ergebnisse in einigen Bundesstaaten stehen noch aus.