US-Präsident Trump hat die oppositionellen Demokraten angesichts ihrer neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus vor Ermittlungen gegen ihn gewarnt.

Trump kündigte bei einer hitzig geführten Pressekonferenz im Weißen Haus Gegenmaßnahmen für diesen Fall an und warnte, dass die Regierung des Landes dadurch zum Erliegen kommen könnte. Er sagte, Demokraten und Republikaner sollten sich stattdessen im Interesse der amerikanischen Wirtschaft zusammenzuschließen. Von seinen Wahlversprechen wie dem Bau einer Grenzmauer zu Mexiko wollte er nicht abrücken und forderte auch hier eine Zusammenarbeit mit den Demokraten.



Die Demokraten hatten bei den Wahlen gestern die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangt. Sie kündigten eine schärfere Kontrolle von Präsident Trump an. Man wolle aber auch versuchen, einen Ausgleich mit den Republikanern zu suchen, sagte die bisherige Oppositionsführerin im Repräsentantenhaus, Pelosi. Im Senat hatten die Republikaner ihre Mehrheit behauptet und verfügen bereits über 51 der hundert Sitze. Die Ergebnisse in einigen Bundesstaaten stehen noch aus.