Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte , zahlten Haushalte in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern im ersten Halbjahr 2022 eine durchschnittliche Nettokaltmiete von 8 Euro 30 pro Quadratmeter. In Kleinstädten und ländlichen Gemeinden waren es nur 6 Euro 40; in mittelgroßen Städten 6 Euro 90.