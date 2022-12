Institut für Deutsche Wirtschaft

Die Mieten in Deutschland sind um sechs Prozent gestiegen. (picture alliance / dpa / Franz-Peter Tschauner)

Im dritten Quartal lagen die Angebotsmieten im Schnitt um 5,8 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Institut der Deutschen Wirtschaft mitteilte. Im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre waren die Mieten um 4,5 Prozent gestiegen und damit weniger stark. Am kräftigsten legten die Kosten im Saarland, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu, am geringsten in Baden-Württemberg, Sachsen und Hessen.

Generell aber zeige sich, dass die Dynamik zunehme, sagte der Immobilienexperte des Instituts, Voigtländer. Die Menschen suchten zunehmend Mietwohnungen, weil die Zinsen für einen Immobilienkauf über Kredite gestiegen seien. Auch setzten einige Vermieter offenbar wegen der hohen Inflation höhere Mieten an. Zudem gebe es in ländlichen Regionen mit vergleichsweise günstigem Wohnraum Aufholeffekte.

