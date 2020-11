Aus Sicht der rot-rot-grünen Berliner Regierungskoalition hat der in der Hauptstadt seit neun Monaten geltende Mietendeckel eine Trendumkehr eingeleitet.

Seit Inkrafttreten seien die Zahlungen bei Neuvermietungen um rund zehn Prozent gesunken, sagte die Grünen-Abgeordnete Schmidberger im Abgeordnetenhaus. Der Mietendeckel sei ein Erfolgsmodell. Er verschaffe den Menschen eine Atempause und trage so zum sozialen Frieden bei. Die oppostionelle CDU-Fraktion kritisierte dagegen das Verfahren. Mit der Einführung habe sich in Berlin das Angebot von Mietwohnungen um 40 Prozent verringert.



Seit Ende Februar sind in Berlin die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen bis 2025 auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Sie dürfen ab 2022 höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen. Wird eine Wohnung wieder vermietet, muss sich der Vermieter an Obergrenzen halten.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.