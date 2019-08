Die CDU im Bundestag will gegen den geplanten Mietendeckel in Berlin vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Der frühere Berliner Justizsenator und heutige Unions-Abgeordnete Heilmann sagte dem "Tagesspiegel", es handele sich um eine grundgesetzwidrige Neuordnung der Wirtschaftsstruktur Deutschlands. Der Mietendeckel sei eine Katastrophe für die Mieter und die Wirtschaft in der Hauptstadt. Sollte ein Gesetz vorliegen, werde seine Fraktion einen Normenkontrollantrag in Karlsruhe stellen.



Nach den Vorstellungen der Stadtentwicklungssenatorin und Linken-Politikerin Lompscher sollen Wohnungen in Berlin in den nächsten Jahren nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Die Koalitionspartner SPD und Grüne reagierten zurückhaltend und mahnten eine rechtssichere und verhältnismäßige Lösung an.

"Bundesregierung sollte sich ein Beispiel nehmen"

Die Partei Die Linke forderte dagegen die Einführung eines Mietendeckels für ganz Deutschland. Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Wagenknecht, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Bundesregierung sollte sich am Entwurf des Berliner Mietendeckels ein Beispiel nehmen, anstatt ihre wirkungslose Mietpreisbremse zu verlängern. Es sei unerträglich, dass die Große Koalition seit Jahren zuschaue, wie Immobilienfonds die Mieten nach oben trieben.

"Kann nicht und wird nicht funktionieren"

Unser Korrespondent im Landesstudio Berlin, Sebastian Engelbrecht, kommentierte im Deutschlandfunk: "Sollte dieser Plan Wirklichkeit werden, könnten hunderttausende Berliner eine drastische Mietabsenkung verlangen –sie müssten sie nur bei ihrem Bezirksamt beantragen. Abgesehen von dem unüberschaubaren bürokratischen Aufwand würde das einen Rückfall in die sozialistische Wohnungswirtschaft bedeuten."