Bundesfamilienministerin Giffey hat nach dem Aus für den Berliner Mietendeckel eine rasche bundesweite Neuregelung angemahnt.

Die Berliner SPD-Vorsitzende sagte im RBB-Hörfunk, es gehe darum, die bisherigen Regelungen zu verstärken. Es müssten Schlupflöcher für Mietwucher geschlossen und der Mietspiegel wirklich umgesetzt werden. Der SPD-Fachpolitiker Daldrup sprach sich für ein Mietenmoratorium aus. Er sagte im Deutschlandfunk, neben einem zeitlich befristeten Mietenstopp brauche es aber auch ein deutlich größeres Wohnungsangebot. Es müsse mehr, schneller und bezahlbarer gebaut werden.



Der Deutsche Mieterbund verlangte ebenfalls eine rasche Neuregelung auf Bundesebene. Verbandspräsident Siebenkotten sagte der Deutschen Presse-Agentur, Vorschläge zur effektiven und fairen Mietenbegrenzung lägen seit Jahren auf dem Tisch. Eine Umsetzung wäre noch in dieser Legislaturperiode möglich



Das Bundesverfassungsgericht hatte den Berliner Mietendeckel gestern für nichtig erklärt und auf die Gesetzgebungsbefugnis des Bundes verwiesen. Am Abend protestierten in Berlin mehrere tausend Menschen gegen die Entscheidung. Sie forderten von der Bundesregierung, sich um einen fairen Wohnungsmarkt zu kümmern.



In Berlin haben daraufhin tausende Menschen gegen die Aufhebung des Berliner Mietendeckels durch das Bundesverfassungsgericht protestiert.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.