Die Deckelung der Mieten in Berlin stößt bei Hamburgs Erstem Bürgermeister Tschentscher auf Kritik.

Enteignungen und Mietenstopp führten nicht zu mehr Wohnraum, sondern untergrüben die Investitionsbereitschaft für den Mietwohnungsbau, sagte Tschentscher der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". In Hamburg sei es dem Senat in Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft und dem Mieterverein gelungen, den Wohnungsmarkt zu entlasten. Der Anstieg der Mieten sei im Vergleich mit anderen großen Städten in Deutschland deutlich gebremst worden.



Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hatte sich unter anderem darauf verständigt, die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, für fünf Jahre einzufrieren. Begründet wird dies mit der angespannten Lage. Nach offiziellen Angaben haben sich die Mieten in der Hauptstadt innerhalb von zehn Jahren verdoppelt.