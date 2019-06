Die Berliner Pläne für ein zeitweises Einfrieren von Mieten sind in anderen Bundesländern auf Ablehnung gestoßen.

Die Hamburger Stadtentwicklungssenatorin Stapelfeldt sagte, für Hamburg sei der sogenannte Mietendeckel nicht der richtige Weg. Die nordrhein-westfälische Bauministerin Scharrenbach kritisierte den Vorstoß ihrer Berliner Amtskollegin. Sie sagte, nur ein Mehr an Wohnungsbau sei der beste und nachhaltigste Schutz für Mieter. Auch der Immobilienverband Deutschland hatte zuvor Befürchtungen geäußert, dass die verschärfte Mietpreisbremse zu weniger Neubauten führen könnte. Der Städtetag hatte sich dagegen offen für die Pläne gezeigt.



Der Berliner Senat will am 18. Juni über den Mietendeckel beraten. Vorgesehen ist, die Mieten für frei finanzierte Wohnungen ab 2020 für fünf Jahre einzufrieren.