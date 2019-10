Der Immobilienverband IVD hat der Berliner Landesregierung eine sozialistische Wohnungspolitik vorgeworfen.

Die Einigung von Rot-Rot-Grün auf einen sogenannten Mietendeckel werde zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten sowie Verunsicherungen führen und den Wohnungsbau lahmlegen, sagte Verbandspräsident Schick. Das sei eine verantwortungslose Politik. Am Abend hatte sich der Koalitionsausschuss darauf verständigt, dass die Mieten in der Hauptstadt fünf Jahre lang eingefroren werden. Das Gesetz betrift etwa 1,5 Millionen Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden.



Neben der geplanten Deckelung sind bei Neuvermietungen auch Obergrenzen abhängig von Baujahr und Ausstattung der Wohnung vorgesehen. Mieter sollen in bestimmten Fällen zudem die Möglichkeit haben, die Kosten auf diese Obergrenzen zu senken.