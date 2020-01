Mietendeckel in Berlin Das richtige Wagnis gegen den Mietenwahnsinn

Der jetzt in Berlin beschlossene Mietenstopp könne helfen, die Wohnsituation für viele Menschen in der Hauptstadt zu entspannen, kommentiert Panajotis Gavrilis. Es sei vielleicht gar nicht so schlecht, einen auf Rendite ausgerichteten Markt unattraktiver zu machen. Einen Investitions-Stopp werde es nicht geben.

Von Panajotis Gavrilis

