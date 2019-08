Mietendeckel in Berlin

Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat zurückhaltend auf die Pläne von Stadtentwicklungssenatorin Lompscher für einen Mietendeckel reagiert.

Der SPD-Politiker sagte, bei dem Papier handle es sich weder um eine Senatsvorlage noch um einen Gesetzentwurf. Müller betonte, ihm sei es wichtig, dass sich die Mieterinnen und Mieter auf einen rechtssicheren Mietendeckel verlassen könnten. So müsse man für gemeinwohlorientierte Unternehmen Lösungen finden, damit diese - Zitat: "ihrer Aufgabe der Schaffung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum nachkommen könnten".



Nach den Vorstellungen der Stadtentwicklungssenatorin und Linken-Politikerin Lompscher sollen Wohnungen in der Hauptstadt in den nächsten Jahren nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Die Linke auf Bundesebene befürwortet den Vorstoß.