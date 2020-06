Mit einem bundesweiten Aktionstag haben Mieter-Initiativen mehr bezahlbaren Wohnraum gefordert.

In Berlin nahmen nach Polizeiangaben mehrere hundert Menschen an einer Kundgebung teil. Das "Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn" sprach von rund 2.000 Teilnehmenden. Proteste und Aktionen gab es unter anderem auch in Düsseldorf, Hannover, Dresden, München und Freiburg.



Das Aktionsbündnis erklärte, Ende des Monats liefen die wegen der Coronakrise gewährten Stundungen der Mietzahlungen aus. Viele Menschen könnten aber auch danach nicht die Miete zahlen. Allein durch Kurzarbeit und vermehrte Arbeitslosigkeit müssten mehrere Millionen Menschen teils erhebliche Einkommenseinbußen verkraften.