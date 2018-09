Der Deutsche Mieterbund erwartet, dass die heute vom Kabinett beschlossene Verschärfung der Mietpreisbremse weitgehend wirkungslos bleiben wird.

Mieterbund-Direktor Siebenkotten sagte im Deutschlandfunk, die Geburtsfehler des Instruments zur Deckelung des Mietpreises seien auch mit der Reform nicht beseitigt worden. So gebe es nach wie vor zahlreiche Ausnahmen. Auch die Begrenzung auf bestimmte Gebiete in Deutschland sei zu kritisieren. Darüberhinaus werde die verschärfte Mietpreisbremse den Mangel an bezahlbaren Wohnraum nicht beseitigen. Siebenkotten zufolge muss dazu die Politik dringend Anreize für private Investoren schaffen, Wohnungen zu bauen.



Das Bundeskabinett hat heute neue Rechte für Mieter auf den Weg gebracht. Nach dem Gesetzentwurf von Justizministerin Barley (SPD) dürfen Vermieter in Regionen mit Wohnungsmangel nur noch acht statt wie bisher elf Prozent der Modernisierungskosten auf Mieter umlegen. Zudem ist eine Kappungsgrenze von drei Euro Mieterhöhung pro Quadratmeter geplant. Bei Neuvermietungen muss der Besitzer unaufgefordert unter anderem mitteilen, wie hoch die Vormiete war.



Barley sagte, die seit 2015 geltende Mietpreisbremse habe sich als nicht wirksam genug erwiesen. Deshalb werde sie nun an entscheidenden Punkten verschärft. Ähnlich hatte sich die Ministerin zuvor bereits im Deutschlandfunk geäußert. In dem Interview betonte die SPD-Politikerin, dass die Mietpreisbremse nur eine von mehreren Maßnahmen der Bundesregierung sei, um für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Hinzu kämen unter anderem ein Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und die Einführung des Baukindergeldes.



Der CDU-Abgeordnete Luczak sagte dem "Handelsblatt", der Gesetzentwurf entspreche in mehreren Punkten nicht dem Koalitionsvertrag. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt bezeichnete Barleys Pläne als Farce. Das neue Mietpreisgesetz werde nicht zu sinkenden Mieten und bezahlbarem Wohnraum in den Städten führen, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP.



