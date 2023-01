Der Wohnungsmangel in Deutschland ist laut einer Studie so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr. (picture alliance / dpa / Hilal Özcan)

So laut wie jetzt hätten die Alarmglocken des Wohnungsmangels lange nicht mehr geschrillt, sagte Mieterbund-Präsident Siebenkotten den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bund und Länder müssten das Ruder herumreißen oder man werde ein ungeahntes Desaster erleben.

Laut einer Studie, die am Vormittag vorgestellt werden soll, ist der Wohnungsmangel in Deutschland so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr. Ende 2022 hätten bundesweit 700.000 Wohnungen gefehlt, heißt es dem Bericht zufolge in der Untersuchung des Hannoveraner Pestel-Instituts sowie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Gründe seien vor allem der durch den Ukraine-Krieg verursachte Zuzug und der Einbruch der Bautätigkeit wegen gestiegener Investitionskosten.

