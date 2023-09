Es fehlt immer noch an genügend Wohnraum. (dpa / Zentralbild / Volkmar Heinz )

Verbandspräsident Siebenkotten sagte, nötig seien vor allem rechtliche Maßnahmen, um den rasanten Mietanstieg zu stoppen. Dazu zähle die Ahndung von Wuchermieten, eine scharfe Mietpreisbremse und das Verbot von Indexmieten. Siebenkotten kritisierte, dass diese Themen nicht auf der Agenda des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum stünden, das am Montag seine Zwischenergebnisse präsentieren will. Zum Leidwesen der betroffenen Mieterinnen und Mieter fehle noch immer ein schlüssiger Plan, wie die Krise am Wohnungsmarkt gelöst werden solle.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.