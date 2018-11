Die Fraktionen von Union und SPD haben sich auf ein Mieterschutzgesetz verständigt.

Die geplante Änderung der Mietpreisbremse von Justizministerin Barley soll am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden. Sie sieht ab dem 1. Januar 2019 schärfere Regeln für Vermieter vor, die Kosten für Modernisierungen auf die Mieter umlegen wollen. Bundesweit dürfen nur noch acht Prozent statt wie bisher elf Prozent der Ausgaben pro Jahr von den Mietern zurückverlangt werden. Mieten von weniger als sieben Euro pro Quadratmeter dürfen in den sechs Jahren nach einer Modernisierung um höchstens zwei Euro pro Quadratmeter steigen. Damit soll verhindert werden, dass Großkonzerne langjährige Mieter vertreiben.



Justizministerin Barley erklärte, es müssten noch weitere Schritte folgen. Als nächstes wolle sie den Mietspiegel reformieren, an dem sich bemisst, welche Mieterhöhungen Vermieter durchsetzen können.