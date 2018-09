Herzlich willkommen in der Kampfarena – mit dem Namen Wohnungsmarkt: In Ballungszentren treten Mieter gegen Mieter an, bewaffnet mit hübschen Bewerbungsmappen. Dutzende reihen sich in Schlangen ein, wenn es denn überhaupt mal wieder etwas Neues zu besichtigen und zu mieten gibt. Und wenn man sich das angebotene Objekt noch leisten kann.

Bezahlbares Wohnen ist die neue soziale Frage, sagen Teile der SPD. Und sie haben Recht damit – doch die Antwort darauf, das Mieterschutzgesetz, ist mehr als dürftig. Denn: Welcher Mieter verlangt ernsthaft Angaben über die Vormiete, wenn er den Zuschlag für eine Wohnung erhalten hat?

Mondpreise sind schon da

Und: Schon jetzt liegen in einigen Stadtvierteln die Mieten so hoch, dass nur noch wenige diese bezahlen können. Wenn hier künftig eine "geschärfte" Mietpreisbremse ansetzen soll, ist das Kind längst in den Brunnen gefallen. Die Mondpreise sind schon da. Otto-Normal-Verdiener kann sie nicht bezahlen – oder er muss die Hälfte des Einkommens dafür aufbringen. Im Ergebnis ziehen Menschen vielleicht weiter raus – aufs Land – noch hinter den Speckgürtel – was zu langen Arbeitswegen und noch mehr Pendelverkehr führt. Oder sie bleiben, wo sie sind – eine vierköpfige Familie teilt sich dann eben eine zweieinhalb Zimmerwohnung. Lock-in heißt das Phänomen – eingeschlossen im Zuhause aus Ermangelung von Alternativen. Dass auch zu viele Menschen auf kleinem Raum eine gewissen Sprengkraft bergen kann, das hat die SPD in ihrer sozialen Frage vermutlich noch nicht mal eingerechnet.

Ähnlich verhält es sich mit der Modernisierungsumlage – ein Aufzug im Treppenhaus und zusätzliche Balkone, Dinge, auf die Mieter auch gut und gerne verzichten könnten – und doch dafür zahlen müssen. Die Kosten dürfen Vermieter schon jetzt umlegen, künftig aber in angespannter Wohnlage nur noch mit 8 statt 11 Prozent. Doch auch das können noch immer einige hundert Euro sein. Und andererseits: Kleine Vermieter werden sich bei weniger Modernisierungsumlage fragen, ob sich ein saniertes Bad, ein neuer Boden überhaupt lohnen – bei "nur" 8 Prozent Umlage.

Keine beliebige Ware

Es braucht also mehr als das – diese soziale Frage braucht eine vernünftige, durchdachte Antwort – und dazu gehört auch eine ordentliche Bodenpolitik. Denn der Boden ist allen Immobilien vorgelagert – auch hier steigen die Preise – auch hier wird heftig spekuliert. Aber: Anders als Immobilien ist Boden nicht vermehrbar – schon in den 1970er Jahren hatte der damalige Bundesbauminister Oberbürgermeister Hans Jochen Vogel erklärt: Grund und Boden seien keine beliebige Ware – sondern müssten im Sinne der Gemeinschaft genutzt werden. Und da muss nicht gleich an Sozialismus oder an Enteignung gedacht werden. Eine gute Bodenpolitik könnte sein, dass Kommunen ein echtes Vorkaufsrecht genießen, so dass sie steuern könnten, was und wie auf einem Grundstück gebaut wird. Sozialwohnungen genauso wie Luxuswohnungen.

Gute Wohnungspolitik ist in erster Linie eine gute Bodenpolitik. Wer möchte, dass die Kampfarena Wohnungsmarkt bald geschlossen wird, der muss ihr den Boden entziehen.

Sina Fröhndrich, Jahrgang 1984, ist Redakteurin in der Abteilung "Wirtschaft und Gesellschaft". Sie ist aufgewachsen in Brandenburg und hat Alte Geschichte, Evangelische Theologie und Journalistik in Leipzig und Florenz studiert. Vor ihrem Volontariat beim Deutschlandradio hat sie beim Lokalradio der Universität Leipzig mephisto 97.6, MDR Info, MDR Sputnik und DRadio Wissen gearbeitet.