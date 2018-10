Der Bundestag hat in erster Lesung über eine Reform des Mietrechts debattiert.

Die Bundesregierung plant vor allem, dass Vermieter in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt in Zukunft weniger Modernisierungskosten auf die Mieter umlegen können. Vorgesehen ist eine bundesweite Begrenzung von Mieterhöhungen nach Modernisierung auf drei Euro pro Quadratmeter. Verbraucherschutzministerin Barley von der SPD sagte, sie könne sich aber auch noch weitergehende Maßnahmen vorstellen. AFD und FDP halten aus unterschiedlichen Gründen die Deckelung von Mieterhöhungen für den falschen Weg. Grünen und Linken gehen dagegen die Pläne der Großen Koalition nicht weit genug.



Auch der Deutsche Mieterbund kritisiert die geplanten Änderungen bei der sogenannten Mietpreisbremse. Bundesdirektor Siebenkotten sagte im Deutschlandfunk, die Abschaffung der Ausnahmen wäre das eigentlich Wichtige gewesen. Unter anderem sollte die Deckelung deutschlandweit und nicht nur in einigen Gegenden gelten.