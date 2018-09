Bundesjustizministerin Barley hat die von ihr geplante Neuregelung der Mietpreisbremse verteidigt.

Die Regelung werde verschärft, sagte Barley dem Deutschlandfunk. Wenn der Vermieter mehr haben wolle als die durchschnittliche Ortsmiete plus zehn Prozent, müsse er dies bei Vertragsabschluss mitteilen. Tue er das nicht, dürften die Bewohner die Miete reduzieren. Damit sei das Instrument weniger kompliziert als bisher. Die SPD-Politikerin betonte, dass die Mietpreisbremse nur eine von mehreren Maßnahmen der Bundesregierung sei, um für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Hinzu kämen unter anderem ein Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und die Einführung des Baukindergeldes.



Der CDU-Abgeordnete Luczak sagte dem "Handelsblatt", der Gesetzentwurf entspreche an mehreren Punkten nicht dem Koalitionsvertrag. Heute will das Bundeskabinett den Entwurf Barleys auf den Weg bringen.