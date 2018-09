Der Deutsche Mieterbund erwartet, dass die heute vom Kabinett beschlossene Verschärfung der Mietpreisbremse weitgehend wirkungslos bleiben wird.

Mieterbund-Direktor Siebenkotten sagte im Deutschlandfunk, die Geburtsfehler des Instruments zur Deckelung des Mietpreises seien auch mit der Reform nicht beseitigt worden. So gebe es nach wie vor zahlreiche Ausnahmen. Auch die Begrenzung auf bestimmte Gebiete in Deutschland sei zu kritisieren. Darüberhinaus werde die verschärfte Mietpreisbremse den Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht beseitigen.



Das Bundeskabinett hat heute neue Rechte für Mieter auf den Weg gebracht. Demnach dürfen Vermieter in Regionen mit Wohnungsmangel nur noch acht statt wie bisher elf Prozent der Modernisierungskosten auf Mieter umlegen. Zudem gibt es eine Kappungsgrenze von drei Euro Mieterhöhung pro Quadratmeter. Bei Neuvermietungen muss der Besitzer unaufgefordert mitteilen, wie hoch die Vormiete war.