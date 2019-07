Die neue Bundesjustizministerin Lambrecht hält es unter bestimmten Bedingungen für geboten, private Wohnungsbaugesellschaften zu enteignen. Hintergrund ihrer Äußerungen ist auch die Debatte über die Berliner Initiative, die Unterschriften für eine Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen sammelt - und die erste Hürde des Volksbegehrens genommen hat.

Die SPD-Politikerin sagte der Funke Mediengruppe, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien, könnten Enteignungen das richtige Mittel sein. Es gehe darum, Menschen zu helfen, die dringend auf eine bezahlbare Wohnung angewiesen seien oder nicht wüssten, ob sie sich ihre Wohnung in Zukunft noch leisten könnten.

"Was heißt da Sozialismus?"

Zu der Kritik an einer solchen Maßnahme sagte Lambrecht: "Was heißt da Sozialismus? Die Enteignung ist eine Möglichkeit, die im Grundgesetz vorgesehen ist. Allerdings glaube sie, dass das immer die "Ultima Ratio" sein müsse. Darum lote man alle Möglichkeiten aus, um die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern.



Linken-Chef Riexinger begrüßte die Äußerungen der Justizministerin. Er freue sich, dass die SPD-Politikerin die Möglichkeit einer Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften in Betracht ziehe, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Gerade die großen Immobilienkonzerne seien Mietpreistreiber Nummer 1. Zugleich kritisierte er die Pläne der Ministerin, die Mietpreisbremse zu verschärfen. Dieses Instrument sei ein zahnloser Tieger.

Das Ziel: Vergesellschaftung der Konzerne

Hintergrund von Lambrechts und Riexingers Äußerungen ist eine Debatte, die vor Monaten von der Berliner "Initiative Deutsche Wohnen @Co. enteignen" angestoßen wurde. Sie sammelt seit April für ein Volksbegehren Unterschriften an 150 Sammelstellen in allen Berliner Bezirken. Das Ziel: die Vergesellschaftung aller gewinnorientierten Immobilienkonzerne, denen im Land Berlin mindestens 3.000 Wohnungen gehören.



Am Freitag nahm das Volksbegehren die erste Hürde: Die Berliner Innenverwaltung erklärte gut 58.000 der bis Mitte Juni abgegebenen 77.000 Unterschriften für gültig. Das Landesgesetz sieht vor, dass für die Zulassung eines Volksbegehrens binnen sechs Monaten 20.000 Unterschriften zu sammeln sind. Diese Mindestzahl ist damit deutlich überschritten worden.



Im nächsten Schritt wird nun gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geprüft, ob das Volksbegehren rechtlich zulässig ist. Der Initiative zufolge liegen bereits drei Rechtsgutachten im Auftrag des Senats vor, die das bestätigen.

Was steht in Artikel 15 Grundgesetz?

Die Initiative beruft sich vor allem auf den Artikel 15 des Grundgesetzes, den wir in unserer Reihe "Das Grundgesetz. Einfach erklärt" erläutert haben. Darin ist festgelegt, unter welchen Bedingungen eine Vergesellschaftung in Frage kommt:



"Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden."

Wenig sinnvoll?

Doch das Thema ist umstritten. Die FDP ist gewillt, den aus ihrer Sicht veralteten Artikel abzuschaffen. Und Claus Michelsen - Wohnungsmarktexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) - sagte erst kürzlich im Dlf: "Die Enteignung selbst halte ich für wenig sinnvoll, denn es ist vor allen Dingen ein sehr teures Unterfangen und eines, was mit großer Rechtsunsicherheit verbunden ist. Man würde kurzfristig kaum Entlastungen schaffen für Mieterinnen und Mieter."