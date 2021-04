Das Bundesverfassungsgericht hat den sogenannten Berliner Mietendeckel gekippt: Das Bundesland habe damit seine Kompetenzen überschritten, urteilten die Karlsruher Richter. Welche Folgen hat das Urteil? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie funktionierte der Berliner Mietendeckel?

Das Gesetz der rot-rot-grünen Landesregierung kombinierte zwei Mechanismen, um die Mietpreise in der Bundeshauptstadt zu regulieren: Für fast alle Mietverträge wurden die Kosten eingefroren, und zwar auf dem Wert vom Juni 2019. Im kommenden Jahr wären Erhöhungen von 1,3 Prozent möglich gewesen, um die Inflation auszugleichen.



Zusätzlich wurde anhand eines Registers eine Obergrenze beschlossen, die sich unter anderem an Lage und Bausubstanz der jeweiligen Wohnung orientierte. Das Überschreiten dieser Obergrenze um mehr als 20 Prozent war verboten und konnte mit hohen Geldbußen für Vermieter geahndet werden.



Die Regeln sollten von 2020 bis 2025 gelten. Die Berliner Landesregierung wollte Mieterinnen und Mietern damit eine "Atempause" nach den drastischen Preissteigerungen der 2010er-Jahre verschaffen.

Müssen Mieterinnen und Mieter jetzt nachzahlen?

Das hängt vom jeweiligen Vermieter ab. Die Deutsche Wohnen hat bereits erklärt, man könne auf Nachzahlungen nicht komplett verzichten. Dies würde unseren Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und Eigentümern nicht gerecht werden. Im Schnitt sollen 430 Euro pro Wohnung fällig werden.



Dagegen hat der Konkurrent Vonovia laut Vorstandschef Rolf Buch beschlossen, "keine Mieten nachzufordern, die uns jetzt aufgrund der Entscheidung rechtlich zustehen würden". Beide Aktiengesellschaften vermieten laut dem Portal "Wem gehört die Stadt" zusammengerechnet mehr als 150.000 Wohneinheiten in Berlin. Der größte Anteil wird von Privateigentümern (42 Prozent), dem Land Berlin (16 Prozent) oder Genossenschaften bzw. gemeinnützigen Trägern (10 Prozent) verwaltet - 15,3 Prozent der Wohneinheiten werden demnach von ihren Eigentümern bewohnt.

Ist ein Mietendeckel grundsätzlich verfassungswidrig?

Das Bundesverfassungsgericht hat gar kein inhaltliches Urteil gefällt, sondern das Gesetz auf formaler Ebene zurückgewiesen: Berlin hat nach dem einstimmig ergangenen Urteil seine Gesetzgebungskompetenz überschritten. Die Regulierung des Mietpreises liegt im Bereich des Bundes - und nach Ansicht der Richter ist dieser angesichts zahlreicher Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch auch willens, das Thema selbst anzugehen.



Der für Bauen zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, lehnt das Prinzip Mietendeckel jedoch grundsätzlich ab: Aus seiner Sicht ist das Neubauen zusätzlicher Wohnungen der einzige Ausweg aus der Preisspirale.

Welche politischen Folgen hat das Urteil?

Das Urteil könnte den Handlungsdruck auf den Bund erhöhen, sich des Themas anzunehmen - insbesondere dann, wenn viele Vermieter in der Hauptstadt nun rasch mehr Geld von ihren Mieterinnen und Mietern verlangen. Auch in anderen Bundesländern und Städten mit hohen Mietpreisen, darunter Bremen, Hamburg und München gab es bereits Überlegungen oder Initiativen für Mietendeckel. Die jeweiligen Befürworter wollten jedoch erst das Karlsruher Urteil abwarten und könnten nun ebenfalls eine Regelung auf Bundesebene einfordern.



Somit ist gut möglich, dass das Thema möglicherweise auch im Wahlkampf für die in fünf Monaten anstehende Bundestagswahl an Bedeutung gewinnt.

