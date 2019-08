Union und SPD haben sich auf eine Verschärfung der Mietpreisbremse verständigt.

Das teilten Justizministerin Lambrecht und Innenminister Seehofer nach Beratungen des Koalitionsausschusses in Berlin mit. Demnach soll der Berechnungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete von vier auf sechs Jahre ausgeweitet werden. Diese wird dadurch zugunsten der Mieter eher geringer ausfallen. Die Regelung soll außerdem über das Jahr 2020 hinaus verlängert werden und nun bis 2025 gelten. Hat ein Mieter zu viel gezahlt, muss der Vermieter nach dem Willen der Koalition diesen Betrag rückwirkend für bis zu 30 Monate zurückzahlen. Derzeit muss er eine überhöhte Miete erst ab dem Zeitpunkt erstatten, ab dem der Mieter eine Verletzung der Mietpreisbremse gerügt hat.



Die Mietpreisbremse schreibt vor, dass in bestimmten Wohngebieten der Mietpreis bei einer Wiedervermietung höchstens zehn Prozent über dieser Vergleichsmiete liegen darf.



Beim Kauf von Wohneigentum soll künftig derjenige mindestens die Hälfte der Maklergebühren tragen, der den Makler beauftragt hat - meist ist dies der Verkäufer. Bis zum Ende des Jahres will die Regierung einen Gesetzentwurf zur Begrenzung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen vorlegen.

Umstellung von Heizungen auf Anlagen mit weniger Emissionen fördern

Weiter haben Union und SPD vereinbart, dass auch die Bahn nach Möglichkeit Grundstücke verbilligt für Mietwohnungsbau zur Verfügung stellt. Aus dem Bundeshaushalt sollen zudem nach Möglichkeit 100 Millionen Euro zur Reaktivierung von Brachflächen für den Wohnungsbau fließen. Geplant ist auch eine Novellierung des Baugesetzes, so dass unter Umständen dichter und höher gebaut werden kann, wie Seehofer ankündigte. Mit Blick auf den Klimaschutz soll stärker die Umstellung von Heizungen auf Anlagen mit weniger Emissionen gefördert werden. Die Wohnungsbauprämie soll überprüft und attraktiver ausgestaltet werden.