Der Bundesgerichtshof hat mit einem Urteil die Rechte von Vermietern gestärkt.

Sie können bei zweimaligem Ausbleiben der Monatsmiete sowohl fristlos kündigen als auch zusätzlich eine normale Kündigung mit Frist aussprechen. Diese Kombination sei zulässig, entschieden die Richter in Karlsruhe. In der Praxis bedeutet das Urteil, dass auch bei einer Nachzahlung der ausstehenden Miete die fristgerechte Kündigung weiterhin gilt.



Das Landgericht Berlin hatte in mehreren Fällen geurteilt, dass bei einer fristgerechten Mietnachzahlung neben der fristlosen auch die ordentliche Kündigung unwirksam wird. Diese Urteile hob der BGH auf. Das Landgericht muss aber nun in beiden Fällen prüfen, ob die ordentliche Kündigung berechtigt war.



(AZ: VIII ZR 231/17 und VIII ZR 261/17)