Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat offiziell darum gebeten, in Italien oder Malta anlegen zu dürfen.

An Bord des Schiffes sind 356 Migranten und Flüchtlinge, die die Besatzung der "Ocean Viking" im Mittelmeer aufgenommen hat. Vertreter von Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranée baten die Behörden um Unterstützung, damit das Rettungsschiff nach viertägigem Einsatz anlegen könne. Die Organisationen betonten, sie würden Überlebende nicht zurück nach Libyen bringen, da die Häfen dort nicht sicher seien.



Die Menschen wurden vor mehreren Tagen aus dem Meer gerettet. Sowohl Malta als auch Italien haben den Zugang zu ihren Häfen verweigert. Weitere 151 Migranten auf einem anderen Rettungsschiff warten ebenfalls auf die Erlaubnis, an Land gehen zu dürfen. Auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen appellierte an die EU-Staaten, die Menschen aufzunehmen.