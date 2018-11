Der Bürgermeister der mexikanischen Grenzstadt Tijuana hat wegen tausender Flüchtlinge und Migranten einen "humanitären Notstand" ausgerufen.

Zugleich forderte er die Vereinten Nationen auf, seiner Stadt bei der Betreuung der Menschen zu helfen. Die Mittel, die Mexikos Regierung für die Migranten auf dem Weg in die USA bereitstelle, reichten nicht. Der Bürgermeister schloss aus, Geld aus der Stadtkasse Tijuanas zur Verfügung zu stellen.



Schätzungen zufolge halten sich etwa 5.000 Flüchtlinge und Migranten in Tijuana auf. Sie wollen in die USA einreisen, um dort Asyl zu beantragen. US-Präsident Trump schickte Soldaten ins Grenzgebiet. Seine Anordnung, den wartenden Menschen einen Asylantrag zu verweigern, wurde von einem US-Bundesrichter zunächst gestoppt.