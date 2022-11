Migranten verlassen das norwegische Rettungsschiff "Geo Barents", nachdem sie von den italienischen Behörden im Hafen von Catania auf Sizilien an Land gelassen wurden. (AP / Salvatore Cavalli)

Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen ließ die Gesundheitsbehörde die Menschen nach zwei Tagen Warten im Anschluss an eine Untersuchung von Bord. Im Hafen von Catania liegt auch das deutsche Rettungsschiff "Humanity 1" mit 35 Flüchtlingen. Lediglich Frauen, Kinder und Kranke hatten die Erlaubnis erhalten, an Land zu gehen. Die meisten der verbliebenen Männer an Bord traten in einen Hungerstreik.

