Wegen der sich zuspitzenden Flüchtlingskrise an der EU-Außengrenze zu Belarus haben sich Russlands Präsident Putin und Kanzlerin Merkel erneut besprochen.

In einem Telefonat habe Merkel erklärt, dass Belarus eine unhaltbare Situation an der Grenze zu Polen erzeuge, indem es systematisch Mirganten abschiebe, teilte ein Regierungssprecher am Abend in Berlin mit. Wehrlose Menschen würden gegen die EU instrumentalisiert. Von Seiten des Kremls hieß es, Putin habe der Kanzlerin seinerseits nahegelegt, dass die Europäische Union mit Minsk über die Migrantenkrise sprechen sollte. Im Übrigen sei es wichtig, die Krise auf Grundlage internationaler humanitärer Normen zu lösen.



Als Reaktion auf die Vorgänge hat jetzt auch die Regierung in Kiew tausende Soldaten ins Grenzgebiet beordert. Grund ist die Befürchtung, dass die Flüchtlinge von Belarus auch in Richtung Ukraine geschickt werden könnten.

