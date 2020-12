Die EU-Kommission hat angesichts der dramatischen Lage von Hunderten Migranten nach der Räumung des Lagers Lipa in Bosnien an die örtlichen Behörden appelliert, die Menschen unterzubringen.

Innenkommissarin Johansson sagte in Brüssel, eine Lösung sei, das Aufnahmezentrum in Bira wieder zu öffnen. Dort gebe es Heizungen, Strom, fließendes Wasser und Plätze für 1.500 Menschen. Die EU habe weitere finanzielle Unterstützung zugesagt.



Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration verbrachten Hunderte Flüchtlinge die vergangene Nacht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in dem abgebrannten Lager Lipa.



Die bosnischen Behörden wollten die Flüchtlinge gestern zunächst mit Bussen in feste Unterkünfte im Landesinneren bringen. Anwohner verhinderten dies jedoch.

