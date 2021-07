Die italienische Küstenwache hat mehrere Menschen wegen ihres schlechten Gesundheitszustands vom privaten Rettungsschiff "Sea-Watch 3" geholt.

Die Besatzung hatte nach eigenen Angaben Italien und Malta um Hilfe gebeten. Einige Gerettete hätten Verbrennungen gehabt, hieß es. Die "Sea-Watch 3" hatte fast 100 Bootsmigranten im zentralen Mittelmeer aus Seenot geborgen.



Auch das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat derzeit wieder Bootsmigranten an Bord. Insgesamt sind es mehr als 170, die bei verschiedenen Einsätzen aufgenommen wurden. 50 von ihnen waren in der libyschen Such- und Rettungszone mit ihrem Schlauchboot in Seenot geraten.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.