Luftansicht der Grenz zwischen den USA und Mexiko (AFP / Guillermo Arias)

Sie sieht vor, dass über Mexiko eingereiste Asylsuchende im südlichen Nachbarland warten müssen, bis die US-Behörden über ihren Antrag entschieden haben. Trump hatte das Programm mit dem Namen "Bleib in Mexiko" 2018 in Absprache mit den mexikanischen Behörden ins Leben gerufen. Damals wurden zehntausende Migranten nach Mexiko zurückgeschickt. Der jetzige US-Präsident Biden hatte das Programm kurz nach seiner Amtsübernahme im Januar gestoppt. Nach erfolgreichen Klagen der US-Bundesstaaten Texas und Missouri ordnete ein Bundesgericht die Wiederaufnahme an. Die Regierung in Mexiko Stadt hatte dem vergangene Woche zugestimmt.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.