US-Präsident Trump hat seine Andeutungen relativiert, wonach US-Truppen an der Grenze notfalls auf Migranten schießen sollten.

Auf Fragen von Journalisten sagte er heute in Washington, Flüchtlinge, die Steine schmissen, würden festgenommen. Die Soldaten würden nicht schießen. Gestern hatte Trump noch erklärt, er habe dem Militär gesagt, dass sie Steinwürfe so behandeln sollten, als würden die Migranten Waffen tragen. Er begründete das mit gewaltsamen Auseinandersetzungen, die es zuletzt in Mexiko gegeben habe.



Seit Mitte Oktober sind tausende Menschen vor allem aus Honduras und Guatemala auf dem Weg in RichtungUSA. Sie fliehen vor Armut und Gewalt in ihren Heimatländern.