Floridas Gouverneur Ron DeSantis. (picture alliance / AP / Phelan M. Ebenhack)

Die Migranten werfen dem Republikaner vor, ihre Not für seine politischen Interessen zu missbrauchen. Dies geht aus der bei einem Gericht in Boston eingereichten Klageschrift hervor. Darin heißt es weiter, die Menschen seien mit Versprechen gelockt worden, die sich bei der Ankunft als Lügen herausgestellt hätten.

DeSantis hatte in der vergangenen Woche unangekündigt mehrere dutzend Migranten per Flugzeug auf die Insel im Bundesstaat Massachusetts bringen lassen. Auch andere republikanische Gouverneure hatten zuletzt in großer Zahl Migranten in demokratisch geprägte Regionen des Landes gebracht. Die Aktionen richten sich gegen die aus ihrer Sicht zu laxe Migrationspolitik der Regierung von Präsident Biden.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.