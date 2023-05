Mexiko und USA

Menschen warten in einem Grenzbereich zwischen der mexikanischen Stadt Ciudad Juarez und El Paso in den USA. (AP / Andres Leighton)

Weil in der Nacht eine bislang gültige Abschieberegelung ausläuft, versuchen die Menschen, noch vorher in die USA zu gelangen. Viele von ihnen befürchten, dass die künftige Regelung restriktiver werden und ihre Chancen auf ein Leben in den USA zunichte machen könnte. Wer künftig illegal versucht, über die Grenze zu kommen, darf fünf Jahre lang nicht mehr in die USA einreisen. Diese Konsequenz gibt es unter der aktuellen Regelung nicht. Künftig werden an der US-Grenze alle Menschen sofort abgewiesen, die sich nicht vorher bei den Behörden registriert haben.

Auch die bisherige Regelung stand in der Kritik, weil sie das Recht auf Asyl einschränkte. Das neue Gesetz sieht nun vor, dass niemand mehr ohne reguläres Verfahren abgeschoben werden darf.

