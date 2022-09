Das Rettungsschiff "Sea Watch 3" vor der Küste von Sizilien (Archiv). (dpa-Bildfunk / AP / Salvatore Cavalli)

Die "Sea-Watch 3" legte in Reggio Calabria an, wo die ersten der über 400 aus dem Mittelmeer geretteten Menschen von Bord gehen konnten. Sie waren in mehreren Rettungsaktionen aufgenommen worden. Danach wurde der Crew erst nach Tagen die Erlaubnis erteilt, den Hafen anzufahren. Die "Sea-Eye 4" hatte gestern in Tarent mit 129 Migranten angelegt. Nach Angaben der Regensburger Organisation waren einige der Geretteten fast zwei Wochen an Bord, ehe die Erlaubnis der italienischen Behörden für die Anlandung kam.

Das Rettungsschiff "Humanity 1" wartet dagegen mit über 400 Menschen an Bord weiter auf die Zuteilung eines sicheren Hafens.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.