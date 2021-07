Vor der libyschen Küste sind rund 20 Migranten beim Versuch der Überfahrt nach Europa ertrunken.

Wie die Internationale Organisation für Migration zugleich per Twitter mitteilte, wurden mehr als 500 Menschen in den vergangenen 24 Stunden abgefangen und nach Libyen zurückgebracht. Weiter hieß es, dort seien sie festgenommen worden.



Das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten Fluchtrouten weltweit. Bislang sind in diesem Jahr laut der der Organisation für Migration mindestens 955 Menschen bei dem Versuch, über den Seeweg nach Europa zu gelangen, ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.