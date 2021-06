Die Zuwanderung nach Deutschland ist im vergangenen Jahr das fünfte Mal in Folge gesunken.

Insgesamt zogen rund 220.000 Personen mehr in die Bundesrepublik als fort, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch rund 327.000. Der Rückgang fällt überwiegend in den Zeitraum von März bis Dezember, in dem wegen der Corona-Pandemie weltweit starke Einschränkungen galten. Restriktionen bei den Reisemöglichkeiten und wirtschaftliche Gründe könnten einen Effekt auf die Zahl der Zu- und Fortzüge gehabt haben, hieß es.

