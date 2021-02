Bei ihrer Flucht über das Mittelmeer sind acht Migranten ums Leben gekommen.

Weitere 41 Menschen werden nach Angaben des UNO-Flüchtlingskommissariats und der Internationalen Organisation für Migration vermisst. Die Informationen stammen von Überlebenden, die von einem Handelsschiff gerettet und in Sizilien an Land gebracht wurden.



Auf der sogenannten Balkanroute entdeckte die slowenische Polizei an der Grenze zu Kroatien 13 Migranten in einem Lastwagen. Die Menschen, die an Dehydrierung und Sauerstoffmangel litten, waren auf der Ladefläche in einem luftarmen Versteck untergebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.