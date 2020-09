Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" hat 125 Bootsmigranten in den Hafen der italienischen Stadt Olbia auf Sardinien gebracht.

Die Betreiberorganisation Sea-Eye erklärte, die Menschen hätten am Abend von Bord gehen dürfen. Zuvor hatte das italienische Innenministerium nach tagelangem Zögern die Genehmigung zum Einlaufen in einen Hafen des Landes gegeben. 80 Prozent der Menschen sollten nach der Ankunft auf andere europäische Länder verteilt werden, hieß es in Rom.



Das Rettungsschiff hatte vergangenen Samstag 133 Migranten vor Libyen aus dem Mittelmeer geborgen, aber keine Einlaufgenehmigung für einen Hafen erhalten. Zwischenzeitlich brachte die italienische Küstenwache acht Personen als medizinische Notfälle an Land.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.