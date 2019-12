Das deutsche Schiff "Alan Kurdi" mit 32 geretteten Migranten an Bord darf einen italienischen Hafen anlaufen.

Nach Angaben der Organisation Sea-Eye wurde dem Schiff die Hafenstadt Pozzallo im Süden Siziliens zugewiesen. Die Migranten, bei denen es sich um libysche Staatsbürger handeln soll, waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an Bord genommen worden. Der Vorsitzende von Sea-Eye, Isler, zeigte sich zufrieden damit, dass die Menschen bald an Land gehen können. Es scheine sich ein zügigerer Mechanismus einzustellen, sagte er. In der Vergangenheit hatten private Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer oft lange auf die Zuweisung eines Hafens warten müssen.