Griechenland hat der Türkei vorgeworfen, gezielt Migranten auf seine Inseln zu schicken.

Migrationsminister Mitarakis sagte in Athen, seine Regierung verfüge über "zuverlässige Informationen", dass Schleuser in der Türkei bewusst Migranten etwa aus Somalia sammelten, um sie dann nach Griechenland und damit in die EU zu schicken. Auch lägen Beweise dafür vor, dass die Menschen von der Türkei entsprechende Visa erhielten. Zum Teil seien auch Flüchtlingshelfer von Nicht-Regierungsorganisationen daran beteiligt. Mitarakis betonte, man fordere von Ankara, sich an den 2016 geschlossenen Flüchtlingspakt zu halten. Zudem erwarte Griechenland in dieser Angelegenheit auch Unterstützung seitens der EU.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.